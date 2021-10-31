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Без проблем для Тухеля. Ньюкасл – Челси 0:3. Обзор матча и видео голов
Ньюкасл - Челси ⋉ 0:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 31.10.2021 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" не заметил сопротивления "Ньюкасла". "Сороки" стали финансово крепче, но пока не стали сильнее на поле. Бледная игра продолжается, так что разгром от "Челси" - закономерность. Вообще без проблем для Тухеля. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча.
АПЛ, 10-й тур.
Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)
Главный судья: Пол Тирни (Англия)
"Ньюкасл Юнайтед" – "Челси" 0:3
Голы: Джеймс (65, 77), Жоржиньо (81, с пенальти)
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