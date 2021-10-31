Без проблем для Тухеля. Ньюкасл – Челси 0:3. Обзор матча и видео голов

"Челси" не заметил сопротивления "Ньюкасла". "Сороки" стали финансово крепче, но пока не стали сильнее на поле. Бледная игра продолжается, так что разгром от "Челси" - закономерность. Вообще без проблем для Тухеля. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча.

АПЛ, 10-й тур.

Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

"Ньюкасл Юнайтед" – "Челси" 0:3

Голы: Джеймс (65, 77), Жоржиньо (81, с пенальти)