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Без проблем для Тухеля. Ньюкасл – Челси 0:3. Обзор матча и видео голов

Англия
(1 голосов)

Ньюкасл - Челси ⋉ 0:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 31.10.2021 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Без проблем для Тухеля. Ньюкасл – Челси 0:3. Обзор матча и видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Челси" не заметил сопротивления "Ньюкасла". "Сороки" стали финансово крепче, но пока не стали сильнее на поле. Бледная игра продолжается, так что разгром от "Челси" - закономерность. Вообще без проблем для Тухеля. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча.

АПЛ, 10-й тур.
Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)
Главный судья: Пол Тирни (Англия)
"Ньюкасл Юнайтед" – "Челси" 0:3
Голы: Джеймс (65, 77), Жоржиньо (81, с пенальти)

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В статье: Челси (Лондон) Ньюкасл
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