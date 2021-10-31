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Сульшер: Роналду – лучший. Какой гол!

Англия
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Очередной мяч португальца в АПЛ

Сульшер: Роналду – лучший. Какой гол!

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер прокомментировал победу своих подопечных в поединке против "Тоттенгема":

“Конечно, когда ты идешь с поля, побеждая 3:0 без голов от соперника, да еще так, что Де Хеа не нужно было делать сейвы – это приятно. Иногда в футболе удача за нас, а иногда и против.

Варан – топ-игрок. Он хорошо читает игру, быстр и очень опытен. Его возвращение очень важно для нас. Все голы отличные. Первый – самый главный. Какой пас от Бруну, Криштиану – лучший. Если он не забивает, то все равно сосредоточено на следующем моменте. Какой гол!

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Сегодняшняя игра построена на упорной работе, дисциплине и удержании мяча подальше от наших ворот. Пространство открывается, особенно когда забиваешь первым. Первый гол всегда решает, как дальше пойдет игра”, - сказал Сульшер.

Отметим, что благодаря победе "манкуниацы" сравнялись по набранным очкам с “Вест Хэмом" и "Арсеналом" (по 17). "Ман Юнайтед" расположился между двумя лондонскими командами на пятом месте. Следующий матч в АПЛ подопечные Сульшера проведут против "Манчестер Сити" на "Олд Траффорд" в субботу 6 ноября.

Добавим, что для Роналду гол против “Тоттенхэма” стал четвертым в текущем сезоне АПЛ. Он является лучшим бомбардиром команды в чемпионате вместе с Фернандешом и Гринвудом.

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В статье: Оле Гуннар Сульшер
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Источник:
BBC

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