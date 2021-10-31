Ван де Бек сменил агента, чтобы покинуть МЮ

Голландский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек хочет уйти из клуба в зимнее трансферное окно. Чтобы это точно получилось, нидерландский футболист сменил своего агента. Принять такое решение ему посоветовали партнеры по команде.

Добавим, что Ван де Бек интересен "Эвертону" и "Вулверхемтону". Эти клубы хотят арендовать его, как минимум, до конца сезона. Однако пока неизвестно, какие планы у нового агента.

В сезоне-2021/22 ван де Бек принял участие в 3 матчах "Манчестер Юнайтед" и не отличился результативными действиями.