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Ван де Бек сменил агента, чтобы покинуть МЮ

Англия
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Игрок устал от отсутствия игровой практики

Ван де Бек сменил агента, чтобы покинуть МЮ

Новина українською

Голландский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек хочет уйти из клуба в зимнее трансферное окно. Чтобы это точно получилось, нидерландский футболист сменил своего агента. Принять такое решение ему посоветовали партнеры по команде.

Добавим, что Ван де Бек интересен "Эвертону" и "Вулверхемтону". Эти клубы хотят арендовать его, как минимум, до конца сезона. Однако пока неизвестно, какие планы у нового агента.

В сезоне-2021/22 ван де Бек принял участие в 3 матчах "Манчестер Юнайтед" и не отличился результативными действиями.

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В статье: Вулверхэмптон Эвертон (Ливерпуль) Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек
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Источник:
Daily Мail

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