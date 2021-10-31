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В Англии футболист-противник BLM подвергся расистским оскорблениям
Игроку досталось от неадекватных болельщиков
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Ивуарийский вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заа рассказал, что подвергся расистским оскорблениям после матча АПЛ с "Манчестер Сити" (2:0).
Игрок показал скриншоты из инстаграма, где люди пишут ему оскорбления – называют "обезьяной", "ниггером" и желают умереть.
"Это сообщение не для того, чтобы получить миллион ответов с текстом "мы с тобой" и "это отвратительно". И не для того, чтобы вы посочувствовали мне.
Я здесь не из-за всей этой чепухи, которая творится вместо того, чтобы решать проблему. Мне все равно на оскорбления, потому что это связано с моей работой.
Хоть это не оправдание, но цвет моей кожи всегда будет проблемой. Но это нормально, потому что я всегда буду черным и гордым", – написал Заа в сторис инстаграма.
Напомним, ранее именно Заа виступил против приклонения колена в знак солидарности с движением BLM, а также против него в целом.
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