В Англии футболист-противник BLM подвергся расистским оскорблениям

Ивуарийский вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заа рассказал, что подвергся расистским оскорблениям после матча АПЛ с "Манчестер Сити" (2:0).

Игрок показал скриншоты из инстаграма, где люди пишут ему оскорбления – называют "обезьяной", "ниггером" и желают умереть.

"Это сообщение не для того, чтобы получить миллион ответов с текстом "мы с тобой" и "это отвратительно". И не для того, чтобы вы посочувствовали мне.

Я здесь не из-за всей этой чепухи, которая творится вместо того, чтобы решать проблему. Мне все равно на оскорбления, потому что это связано с моей работой.

Хоть это не оправдание, но цвет моей кожи всегда будет проблемой. Но это нормально, потому что я всегда буду черным и гордым", – написал Заа в сторис инстаграма.