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Ярмоленко в запасе на игру против Астон Виллы

Англия
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Мойес не доверяет Андрею выходить в старте на матчи АПЛ

Ярмоленко в запасе на игру против Астон Виллы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 10-го тура чемпионата Англии лондонский "Вест Хэм" на выезде сыграет против "Астон Виллы". Начало встречи - 18:30.

Главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес снова не доверил Андрею Ярмоленко место в стартовом составе своей команды - украинец начнет поединок на скамейке запасных.

В нынешнем сезоне АПЛ 32-летний вингер принял участие в 7 поединках.

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В статье: Андрей Ярмоленко Астон Вилла (Бирмингем) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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