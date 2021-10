Ярмоленко в запасе на игру против Астон Виллы

В рамках 10-го тура чемпионата Англии лондонский "Вест Хэм" на выезде сыграет против "Астон Виллы". Начало встречи - 18:30.

Главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес снова не доверил Андрею Ярмоленко место в стартовом составе своей команды - украинец начнет поединок на скамейке запасных.

В нынешнем сезоне АПЛ 32-летний вингер принял участие в 7 поединках.

Here's how we line up today at Villa Park...#AVLWHU | @betway pic.twitter.com/zE6xUYs0jw