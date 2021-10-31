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Ярмоленко в запасе на игру против Астон Виллы
Мойес не доверяет Андрею выходить в старте на матчи АПЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 10-го тура чемпионата Англии лондонский "Вест Хэм" на выезде сыграет против "Астон Виллы". Начало встречи - 18:30.
Главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес снова не доверил Андрею Ярмоленко место в стартовом составе своей команды - украинец начнет поединок на скамейке запасных.
В нынешнем сезоне АПЛ 32-летний вингер принял участие в 7 поединках.
Here's how we line up today at Villa Park...#AVLWHU | @betway pic.twitter.com/zE6xUYs0jw— West Ham United (@WestHam) October 31, 2021
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