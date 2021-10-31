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Среди вариантов не только Конте. Тоттенхэм выбирает, кем заменить Нуну Эшпириту Санту
Португальский коуч исчерпал кредит доверия
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Тоттенхэма" Нуну Эшпириту Санту может быть уволен со своего поста в ближайшее время. Будущее специалиста под большим вопросом после поражения от "Манчестер Юнайтед" (0:3).
На тренерском мостике Нуну могут сменить Сержиу Консейсау с "Порту" или Паулу Фонсека. Кроме этого, клуб может вернуться к варианту с приглашением Антонио Конте. Напомним, переговоры с ним сорвались летом.
Сейчас "Тоттенхэм" находится на 8-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав в 10 поединках 15 очков.
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