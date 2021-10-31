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Норвич – Лидс 1:2. Важная победа павлинов
Команда Бьелсы добывает вторую победу в сезоне
Фото: ProSports/Shutterstock/Автор - Simon Davies
“Норвич” по-прежнему последняя команда в турнирной таблице, оставаясь даже ниже “Ньюкасла”. И “сороки” и “канарейки” не выиграли пока ни одного матча.
Игра “Норвич” - “Лидс” – классический пример “матча за шесть очков”, когда на первом месте стоит необходимость победить, а качество игры – вопрос второго или третьего порядка. Нельзя сказать, что “Лидс” выглядел лучше, но ему удалось забить на гол больше – два мяча (Родриго и Рафинья) были забиты после дальних ударов, “Норвич” только ответил мячом со стандарта.
“Лидс” отрывается на три пункта от зоны вылета.
АПЛ, 10-й тур. Норвич, "Карроу Роуд"
"Норвич" – "Лидс" 1:2
Голы: Омобамиделе 58 – Рафинья 56, Родриго 60
"Норвич": Крул – Омобамиделе, Хэнли (Плахета, 88), Кабак – Рашица, Маклин, Норманн, Доуэлл (Цолис, 69), Эронз – Пукки, Сарджент (Ида, 77)
"Лидс": Мелье – Стрейк, Купер, Льоренте – Даллас, Филлипс, Шеклтон (Драме, 71) – Джеймс (Форшоу, 77), Родриго (Робертс, 88), Рафинья – Харрисон
Предупреждения: Маклин 46 – Родриго 32, Харрисон 44, Шеклтон 67, Драме 79
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