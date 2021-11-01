Очень яркий и стильный. АПЛ презентовала зимний мяч – новый дизайн отсылает к комиксам

В Сети появились фотографии обновленной сферы, которой команды Английской Премьер-лиги будут играть в зимний период сезона-2021/22.

Основной цвет мяча, как и всегда, желтый, однако в этом году дизайнеры решили добавить вкрапления синего и красного. На заднем плане можно заметить рисовку под комиксы – при разработке нового стиля художники наверняка вдохновлялись популярными иллюстрациями.

В чемпионате Англии на данный момент сыграно 10 туров. Лидер первенства – лондонский "Челси" (25 очков), дышат в спину команде Тухеля "Ливерпуль" (22), "Манчестер Сити" и "Вест Хэм Юнайтед" (20).