Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Очень яркий и стильный. АПЛ презентовала зимний мяч – новый дизайн отсылает к комиксам
Не слишком ли пестровато?
Getty Images / Global Images Ukraine
В Сети появились фотографии обновленной сферы, которой команды Английской Премьер-лиги будут играть в зимний период сезона-2021/22.
Основной цвет мяча, как и всегда, желтый, однако в этом году дизайнеры решили добавить вкрапления синего и красного. На заднем плане можно заметить рисовку под комиксы – при разработке нового стиля художники наверняка вдохновлялись популярными иллюстрациями.
Rate the @PremierLeague winter ball ???? pic.twitter.com/H9PMhw44Se— talkSPORT (@talkSPORT) November 1, 2021
В чемпионате Англии на данный момент сыграно 10 туров. Лидер первенства – лондонский "Челси" (25 очков), дышат в спину команде Тухеля "Ливерпуль" (22), "Манчестер Сити" и "Вест Хэм Юнайтед" (20).
Популярное сейчас
- "Ты издеваешься? Клоун. Как ты можешь так судить?". Помощник Луческу оскорбил судью
- В Днепре-1 прокомментировали интерес к экс-форварду Ливерпуля
- Юрий Береза: Скрипник мог возглавить Днепр-1 прошлым летом
- Гибель Эмилиано Салы: аномальная халатность и жесткий вердикт присяжных
- "Я люблю тебя, Мауро". Ванда Нара вернулась к Икарди уже после того, как игрок дал согласие на развод
- Роналду вышел на первое место среди самых высокооплачиваемых звезд в инстаграме. ФОТО