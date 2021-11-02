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Официально: Антонио Конте – новый менеджер Тоттенхэма
Вторая команда из Лондона в карьере итальянского специалиста
Spurs
Пресс-служба "Тоттенхэма" сообщила о назначении Антонио Конте на должность главного тренера "шпор". Контракт между сторонами подписан до лета 2023 года, в договор включена опция продления. Сам итальянец отметил:
"Я очень рад вернуться к тренерской работе и сделать это в клубе Премьер-лиги, у которого есть амбиции снова стать "главным героем". "Тоттенхэм Хотспур" имеет современное оборудование и один из лучших стадионов в мире. Мне не терпится начать работать, чтобы передать команде и болельщикам ту страсть, менталитет и решимость, которые всегда отличали меня как игрока и как тренера".
"Прошлым летом наш союз не состоялся, потому что окончание моих отношений с "Интером" было слишком свежо и эмоционально слишком связанным с финишем сезона, поэтому я чувствовал, что это еще не подходящее время для возвращения к тренерской работе. Тем не менее, заразительный энтузиазм и решимость Дэниела Леви, который хотел доверить мне эту задачу, попали в яблочко. Теперь, когда возможность вернулась, я решил воспользоваться ею с большой убежденностью".
Buongiorno Antonio... pic.twitter.com/26wgcdcYED— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 2, 2021
Ранее 52-летний наставник работал в "Ареццо", "Бари", "Аталанте", "Сиене", "Ювентусе" и "Интере" – помимо итальянских клубов также возглавлял сборную своей страны и "Челси". С "бьянконери", "нерадзурри" и "пенсионерами" брал золотые медали первенств.
Всю карьеру игрока Конте провел в двух клубах – "Лечче" и "Ювентусе".
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