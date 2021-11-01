Конте прибыл в Лондон, чтобы подписать контракт с Тоттенхэмом

Бывший наставник "Интера" Антонио Конте прилетел в Лондон, чтобы подписать контракт с "Тоттенхэм Хотспур", пишет журналист Джанлука ди Марцио.

Ожидается, что он соглашение с английским клубом будет расчитано до 2023 года. Итальянец готов возглавить "Тоттенхэм", ему интересен проект, а сторонам остаётся лишь урегулировать некоторые детали.

Конте сменит в команде Нуну Эшпириту Санту. Сегодня, 1 ноября, "Тоттенхэм" объявил об увольнении Санту с поста главного тренера.