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Конте прибыл в Лондон, чтобы подписать контракт с Тоттенхэмом
Наставник снова возвращается в Англию
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший наставник "Интера" Антонио Конте прилетел в Лондон, чтобы подписать контракт с "Тоттенхэм Хотспур", пишет журналист Джанлука ди Марцио.
Ожидается, что он соглашение с английским клубом будет расчитано до 2023 года. Итальянец готов возглавить "Тоттенхэм", ему интересен проект, а сторонам остаётся лишь урегулировать некоторые детали.
Конте сменит в команде Нуну Эшпириту Санту. Сегодня, 1 ноября, "Тоттенхэм" объявил об увольнении Санту с поста главного тренера.
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