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Конте прибыл в Лондон, чтобы подписать контракт с Тоттенхэмом

Англия
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Наставник снова возвращается в Англию

Конте прибыл в Лондон, чтобы подписать контракт с Тоттенхэмом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший наставник "Интера" Антонио Конте прилетел в Лондон, чтобы подписать контракт с "Тоттенхэм Хотспур", пишет журналист Джанлука ди Марцио.

Ожидается, что он соглашение с английским клубом будет расчитано до 2023 года. Итальянец готов возглавить "Тоттенхэм", ему интересен проект, а сторонам остаётся лишь урегулировать некоторые детали.

Конте сменит в команде Нуну Эшпириту Санту. Сегодня, 1 ноября, "Тоттенхэм" объявил об увольнении Санту с поста главного тренера.

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В статье: Антонио Конте Тоттенхэм (Лондон)
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