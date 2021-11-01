Названа зарплата Конте в Тоттенхэме

Новым главным тренером "Тоттенхэма" станет Антонио Конте, сообщают в Twitter итальянские журналисты Николо Скира и Фабрицио Романо.

Оба источника указывают, что контракт будет рассчитан до 2023 года. По данным Скиры, специалист будет зарабатывать 15 миллионов евро в год. Официально о назначении должны объявить в ближайшие часы.

Уже завтра тренер должен провести первую тренировку.