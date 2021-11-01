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Названа зарплата Конте в Тоттенхэме
Тренер будет получать около 15 миллионов евро
Getty Images / Global Images Ukraine
Новым главным тренером "Тоттенхэма" станет Антонио Конте, сообщают в Twitter итальянские журналисты Николо Скира и Фабрицио Романо.
Оба источника указывают, что контракт будет рассчитан до 2023 года. По данным Скиры, специалист будет зарабатывать 15 миллионов евро в год. Официально о назначении должны объявить в ближайшие часы.
Уже завтра тренер должен провести первую тренировку.
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Комментарии (1)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
01.11.2021 в 17:32
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