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Названа зарплата Конте в Тоттенхэме

Англия
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Тренер будет получать около 15 миллионов евро

Названа зарплата Конте в Тоттенхэме

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Новым главным тренером "Тоттенхэма" станет Антонио Конте, сообщают в Twitter итальянские журналисты Николо Скира и Фабрицио Романо.

Оба источника указывают, что контракт будет рассчитан до 2023 года. По данным Скиры, специалист будет зарабатывать 15 миллионов евро в год. Официально о назначении должны объявить в ближайшие часы.

Уже завтра тренер должен провести первую тренировку.

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В статье: Антонио Конте Тоттенхэм (Лондон)
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Комментарии (1)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
01.11.2021 в 17:32
Здесь вроде как раздел об Испании, а Конте в Англии. Хотя от куда это чапманам знать? Им всё одно… где-то там.
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