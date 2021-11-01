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Ньюкасл определился с кандидатурой на пост главного тренера
Возглавить сорок может испанец
Фото - Ю.Юрьев/dynamo.kiev.ua
Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери близок к возвращению в английскую Премьер-лигу, где ранее работал с лондонским "Арсеналом". В услугах испанского специалиста заинтересован "Ньюкасл Юнайтед", информирует Sport1.
Согласно сведениям источника, руководство "Ньюкасла" долго выбирало между несколькими тренерами и остановилось на кандидатуре Эмери. Именно испанец является приоритетной кандидатурой на должность главного тренера.
Ранее СМИ также приписывали интерес "сорок" к Стивену Джеррарду, возглавляющему шотландский "Рейнджерс", и наставнику сборной Бельгии Роберто Мартинесу.
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