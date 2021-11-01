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Ньюкасл определился с кандидатурой на пост главного тренера

Англия
(1 голосов)

Возглавить сорок может испанец

Ньюкасл определился с кандидатурой на пост главного тренера

Фото - Ю.Юрьев/dynamo.kiev.ua

Новина українською

Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери близок к возвращению в английскую Премьер-лигу, где ранее работал с лондонским "Арсеналом". В услугах испанского специалиста заинтересован "Ньюкасл Юнайтед", информирует Sport1.

Согласно сведениям источника, руководство "Ньюкасла" долго выбирало между несколькими тренерами и остановилось на кандидатуре Эмери. Именно испанец является приоритетной кандидатурой на должность главного тренера.

Ранее СМИ также приписывали интерес "сорок" к Стивену Джеррарду, возглавляющему шотландский "Рейнджерс", и наставнику сборной Бельгии Роберто Мартинесу.

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В статье: Унаи Эмери Ньюкасл Вильярреал
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Комментарии (1)
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Dimka26 (Чернигов)
01.11.2021 в 17:58
пускай Вернидуба берут.
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