Ньюкасл определился с кандидатурой на пост главного тренера

Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери близок к возвращению в английскую Премьер-лигу, где ранее работал с лондонским "Арсеналом". В услугах испанского специалиста заинтересован "Ньюкасл Юнайтед", информирует Sport1.

Согласно сведениям источника, руководство "Ньюкасла" долго выбирало между несколькими тренерами и остановилось на кандидатуре Эмери. Именно испанец является приоритетной кандидатурой на должность главного тренера.

Ранее СМИ также приписывали интерес "сорок" к Стивену Джеррарду, возглавляющему шотландский "Рейнджерс", и наставнику сборной Бельгии Роберто Мартинесу.