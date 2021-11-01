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Нуну Эшпириту Санту получит солидную сумму от Тоттенхэма за расторжение контракта

Англия
(1 голосов)

Шпоры могли бесплатно расстаться со специалистом, если бы команда финишировала вне топ-6 АПЛ

Нуну Эшпириту Санту получит солидную сумму от Тоттенхэма за расторжение контракта

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Нуну Эшпириту Санту получит крупную неустойку за увольнение из "Тоттенхэм Хотспур". "Шпоры" выплатят португальскому специалисту £ 14 млн (чуть больше € 16,5 млн) за преждевременное расторжение контракта, сообщает The Sun.

По информации источника, по условиям договора клуб мог бы бесплатно расстаться со специалистом в конце сезона, если бы "Тоттенхэм" не попал в шестёрку лучших команд английской Премьер-лиги.

Напомним, позиции нынешнего Санту пошатнулись после поражения команды в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с "Манчестер Юнайтед" (0:3).

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Нуну Эшпириту Санту
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Комментарии (2)
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code906 (Kiev)
01.11.2021 в 18:06
Скупой платит дважды. Это про президента клуба Тоттенхэм.
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code906 (Kiev)
01.11.2021 в 18:08
А если назначат Фонсеку, то это уже не скупость, а настоящий л*х)
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