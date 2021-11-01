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Нуну Эшпириту Санту получит солидную сумму от Тоттенхэма за расторжение контракта
Шпоры могли бесплатно расстаться со специалистом, если бы команда финишировала вне топ-6 АПЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нуну Эшпириту Санту получит крупную неустойку за увольнение из "Тоттенхэм Хотспур". "Шпоры" выплатят португальскому специалисту £ 14 млн (чуть больше € 16,5 млн) за преждевременное расторжение контракта, сообщает The Sun.
По информации источника, по условиям договора клуб мог бы бесплатно расстаться со специалистом в конце сезона, если бы "Тоттенхэм" не попал в шестёрку лучших команд английской Премьер-лиги.
Напомним, позиции нынешнего Санту пошатнулись после поражения команды в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с "Манчестер Юнайтед" (0:3).
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