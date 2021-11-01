Нуну Эшпириту Санту получит солидную сумму от Тоттенхэма за расторжение контракта

Нуну Эшпириту Санту получит крупную неустойку за увольнение из "Тоттенхэм Хотспур". "Шпоры" выплатят португальскому специалисту £ 14 млн (чуть больше € 16,5 млн) за преждевременное расторжение контракта, сообщает The Sun.

По информации источника, по условиям договора клуб мог бы бесплатно расстаться со специалистом в конце сезона, если бы "Тоттенхэм" не попал в шестёрку лучших команд английской Премьер-лиги.

Напомним, позиции нынешнего Санту пошатнулись после поражения команды в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с "Манчестер Юнайтед" (0:3).