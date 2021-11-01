АПЛ. Гол этнического украинца помог Вулверхэмптону победить Эвертон

Английская Премьер-лига, 10-й тур

"Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный арбитр: Мартин Аткинсон

Четвертую победу в последних пяти матчах одержал "Вулверхэмптон". По набору очков за этот период подопечные Жезуса имеют лучший показатель в АПЛ – 13 зачетных пунктов. Следом идут "Челси" и "Вест Хэм", у которых на одно очко меньше. Бруно Лаже после неудачно своего старта в составе волков провел безумную работу над ошибками.

С самого старта бедные гости зажались на своей части поля. Редко когда атака "Эвертона" в первые пол часа доходила до ворот Са. Моменты были и у Невиша, и у Тринкау, но Пикфорд напомнил о себе. В эпизоде ​​с Чаном английский страж ворот выручить не смог, но это сделал офсайд. Кореец на несколько сантиметров обогнал линию последнего защитника.

Скриншот з канала Сетанта Спортс

Правда, на 28-й минуте уже VAR не помог "ирискам". Аит Нури прекрасно подал от углового флажка, а этнический украинец Макс Килмэн головой перевел мяч в левый угол ворот. Дебютный гол для центрального защитника в АПЛ, а также за "Вулверхэмптон". Отметим, что сегодня был уже 44 его матча в составе "волков", в том числе 32-й в чемпионате Англии.

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Через четыре минуты хозяева удвоили свое преимущество, а вернее это сделали гости. Годфри отдал неточный пас на Холгейта, его перехватил Рауль Хименес и красиво подсек над Пикфордом – второй гол для мексиканца в текущем сезоне.

За первые 45 минут "Эвертон" нанес всего три удара, и только выстрел Холгейта был опасен. Однако – выше ворот.

В перерыве Бенитеса беседовал со своими подопечными на очень высоких тонах. Второй тайм остался за "ирисками" как на поле, так и на табло. Уменьшить разрыв в счете мог Ричарлисон. Са выбил мяч прямо на ногу бразильца, однако хозяевам повезло, что нападающий "Эвертона" не сумел удачно обработать этот пас: пробивал в падении, но португальский голкипер парировал. Ответил моментом лидер атак "вулвз" Хименес своим ударом в стойку ворот.

Количество перешло в качество на 66-й минуте. Давили атакой гости, довели мяч до удара и довели еще й защитников хозяев: те просто пытались отбиться. Первым на подборе был Ивоби, пробивший по воротам наугад, однако метко. Дебютный гол в АПЛ для нигерийца в нынешнем сезоне.

Сразу же возможность быстро ответить была у Тринкау, но португалец не попал в ворота из пределов штрафной. Целил в левый угол, однако не в этот раз. Под занавес основного времени счёт мог стать ничейным на табло, но здесь уже удачно сыграл Са, не дав Гордону повторить гол Килмена.

Тем временем "Вулверхэмптон" уже на седьмой позиции и в зону Лиги чемпионов всего четыре очка. Тем более что подопечные Лаже через тур сыграют с "Вест Хэмом", который расположился как раз на четвертом месте. А Бенитес продолжает проваливаться в “Эвертоне”. В этот раз он вышел без 32-летнего Рондона в атаке, однако все равно его подопечные мало что смогли продемонстрировать сопернику. Только два гола в свои ворота разрушили "ирисок", однако было слишком поздно.

"Вулверхэмптон" - "Эвертон" 2:1 (2:0)

Голы: Килмен 28, Хименес 32 – Ивоби 66

"Вулверхэмптон": Са – Килмен, Коуди, Саис – Семеду, Невиш, Моутинью, Аит Нури – Тринкау (Поденсе 79), Хван – Хименес

"Эвертон": Пикфорд - Коулмен, Кин, Холгейт, Годфри - Таунсенд, Гбамен (Делф 46), Аллан, Грей - Ивоби (Гордон 78) - Ричарлисон

Предупреждения: Се 90+2 – Коулмен 90+2