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В Англии фанат выбежал на поле и… сделал идеальный подкат, отобрав мяч у игрока команды соперника
И такое бывает
Getty Images / Global Images Ukraine
В Национальной лиге, пятом по значимости дивизионе в Англии, произошел забавный случай. В матче между "Олтрингемом" и "Солихалл Мурс" (1:2) на поле выбежал болельщик, он хотел сорвать опасную атаку.
Фанат в чистом подкате выбил снаряд из-под ног футболиста гостей. Эпизод случился на 90-й минуте, "Солихалл Мурс" не смогли увеличить цифры на табло.
Superb tackle in the game between Altrincham and Solihull Moors last night!— BettingOdds (@BettingOddsUK) October 27, 2021
Wait for it... ????pic.twitter.com/PH8bJNy0Gi
В социальных сетях этот момент однозначно вызвал бурную реакцию у пользователей. Многие считают, что болельщику "Олтрингема" нужно было дать награду как лучшему игрока матча.
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