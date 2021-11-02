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В Англии фанат выбежал на поле и… сделал идеальный подкат, отобрав мяч у игрока команды соперника

Англия
(2 голосов)

И такое бывает

В Англии фанат выбежал на поле и… сделал идеальный подкат, отобрав мяч у игрока команды соперника

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В Национальной лиге, пятом по значимости дивизионе в Англии, произошел забавный случай. В матче между "Олтрингемом" и "Солихалл Мурс" (1:2) на поле выбежал болельщик, он хотел сорвать опасную атаку.

Фанат в чистом подкате выбил снаряд из-под ног футболиста гостей. Эпизод случился на 90-й минуте, "Солихалл Мурс" не смогли увеличить цифры на табло.

В социальных сетях этот момент однозначно вызвал бурную реакцию у пользователей. Многие считают, что болельщику "Олтрингема" нужно было дать награду как лучшему игрока матча.

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(2 голосов)
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Комментарии (5)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
02.11.2021 в 13:35
Заслуговує грати навіть у Англ. Прем'єр Лізі... А глядачів у 5-й чи 6й лізі Англії більше, ніж у нас в УПЛ.
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football_soccer (Украина)
02.11.2021 в 13:26
ну вот, а вы говорите, что мы, "диванные" только и умеем критиковать. Вот мужик вышел с "дивана" и за 2 секунды тут же совершил полезное действие. КПД 100% , ё-маё )
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Запорізьке Торпедо (zp)
02.11.2021 в 13:06
когда-то играл с туристами-англами в Шарме, очень хорошо шпилят, даже малые-тинейджеры
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Litb@rski (Кёльн)
02.11.2021 в 12:54
А чё так можно было.....
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Daddygo (Харьков)
02.11.2021 в 13:11
Так нужно біло !
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