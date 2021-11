В Англии фанат выбежал на поле и… сделал идеальный подкат, отобрав мяч у игрока команды соперника

В Национальной лиге, пятом по значимости дивизионе в Англии, произошел забавный случай. В матче между "Олтрингемом" и "Солихалл Мурс" (1:2) на поле выбежал болельщик, он хотел сорвать опасную атаку.

Фанат в чистом подкате выбил снаряд из-под ног футболиста гостей. Эпизод случился на 90-й минуте, "Солихалл Мурс" не смогли увеличить цифры на табло.

Superb tackle in the game between Altrincham and Solihull Moors last night!



Wait for it... ????pic.twitter.com/PH8bJNy0Gi