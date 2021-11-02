Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СМИ: Конте выделят крупную сумму на трансферы. Антонио уже знает, кого подпишет в Тоттенхэм зимой
Итальянец будет иметь возможность разойтись
Getty Images / Global Images Ukraine
Антонио Конте был представлен в качестве нового главного тренера "Тоттенхэма". Итальянский специалист планирует усилить обойму "шпор" в зимнее трансферное окно. Английские и итальянские СМИ активно сообщают о шорт-листе наставника.
Одной из основных трансферных целей нового тренера лондонцев якобы является нападающий "Фиорентины" Душан Влахович. Клуб из Флоренции готов отпустить игрока за 60 миллионов евро.
Также Конте хотел бы видеть в "Тоттенхэме" полузащитника Франка Кессиэ, защитников Стефана Де Врея и Мануэля Ладзари. "Граф" не против вновь поработать с Виктором Мозесом, Артуром Видалем и Фабио Квальяреллой.
Популярное сейчас
- Беседин: Металлист еще должен мне зарплату. Но я от этих денег богаче не стану
- Крутейший Гладкий, доминирующий Шахтер. Символическая сборная 13-го тура УПЛ по версии UA-Футбол
- Союз Нуну Эшпириту Санту и Тоттенхэма был изначально обречен на неудачу
- Официально: Нуну Эшпириту Санту уволен из Тоттенхэма
- У меня хоть дно не пробито, 50% геев, скорее всего, педофилы - Бутко устроил срач в сети после каминг-аута австралийского футболиста
- Роналду вышел на первое место среди самых высокооплачиваемых звезд в инстаграме. ФОТО