СМИ: Конте выделят крупную сумму на трансферы. Антонио уже знает, кого подпишет в Тоттенхэм зимой

Антонио Конте был представлен в качестве нового главного тренера "Тоттенхэма". Итальянский специалист планирует усилить обойму "шпор" в зимнее трансферное окно. Английские и итальянские СМИ активно сообщают о шорт-листе наставника.

Одной из основных трансферных целей нового тренера лондонцев якобы является нападающий "Фиорентины" Душан Влахович. Клуб из Флоренции готов отпустить игрока за 60 миллионов евро.

Также Конте хотел бы видеть в "Тоттенхэме" полузащитника Франка Кессиэ, защитников Стефана Де Врея и Мануэля Ладзари. "Граф" не против вновь поработать с Виктором Мозесом, Артуром Видалем и Фабио Квальяреллой.