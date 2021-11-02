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Антонио Конте прокомментировал назначение на пост главного тренера Тоттенхэма
Специалист рад снова приступить к работе
Gazzetta
Итальянский специалист Антонио Конте поделился впечатлениями от подписания контракта с "Тоттенхэм Хотспур".
"Очень рад вернуться к тренерской работе и сделать это в клубе Премьер-лиги, у которого есть амбиции снова стать одним из главных действующих лиц. "Тоттенхэм Хотспур" имеет современную инфраструктуру и один из лучших стадионов в мире. Мне не терпится начать работать здесь, чтобы передать команде и болельщикам ту страсть, менталитет и решимость, которые всегда были присущи мне как игроку и как тренеру.
Прошлым летом мы не договорились о сотрудничестве, потому что мои отношения с "Интером" только закончились, поэтому я чувствовал, что это ещё неподходящее время для возвращения к тренерской работе. Но заразительный энтузиазм и решимость Дэниела Леви, который хотел доверить мне этот пост, попали в цель. Теперь, когда возможность снова появилась, я решил воспользоваться ею", — приводит слова Конте пресс-служба "Тоттенхэма".
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