Гвардиола: Матч против Брюгге намного важнее, чем игра с Манчестер Юнайтед

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 4-го тура Лиги чемпионов против "Брюгге".

"Футбол — это игра, в которой ты выигрываешь или проигрываешь. Меня беспокоит то, как мы играем. Завтрашний матч против "Брюгге" намного важнее, чем матч против "Манчестер Юнайтед". Этот матч может стать главным шагом на пути к квалификации в Лигу чемпионов. В Премьер-лиге много игр, в кубке — мало, и все они решающие", — цитирует официальный сайт клуба Гвардиолу.

Команда Гвардиолы занимает в группе второе место, набрав 6 очков в трех играх.