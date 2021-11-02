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Роналду второй раз подряд стал игроком месяца в составе Манчестер Юнайтед
Игрок демонстрирует высокий уровень
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
36-летний форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду признан лучшим игроком клуба в октябре. Португалец набрал 57% голосов фанатов. Второе и третье места заняли Давид де Хеа и Маркус Рашфорд.
В октябре Криштиану сыграл за "красных дьяволов" пять поединков. Форвард сумел отметиться двумя голами и одной голевой передачей.
Добавим, португальский нападающий стал лучшим игроком месяца в "МЮ" второй раз подряд. После его трансфера из "Ювентуса" приз достается только ему.
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