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Роналду второй раз подряд стал игроком месяца в составе Манчестер Юнайтед

Англия
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Игрок демонстрирует высокий уровень

Роналду второй раз подряд стал игроком месяца в составе Манчестер Юнайтед

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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36-летний форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду признан лучшим игроком клуба в октябре. Португалец набрал 57% голосов фанатов. Второе и третье места заняли Давид де Хеа и Маркус Рашфорд.

В октябре Криштиану сыграл за "красных дьяволов" пять поединков. Форвард сумел отметиться двумя голами и одной голевой передачей.

Добавим, португальский нападающий стал лучшим игроком месяца в "МЮ" второй раз подряд. После его трансфера из "Ювентуса" приз достается только ему.

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В статье: Криштиану Роналду Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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