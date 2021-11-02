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Роналду: Я вернулся в МЮ, чтобы выигрывать титулы
Криштиану имеет грандиозные планы
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Португальский форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду дал комментарий о том, зачем он вернулся в английский клуб:
"Я здесь, чтобы помочь клубу брать трофеи. Я не в отпуске. Я вернулся в "МЮ", чтобы выигрывать титулы, если это возможно.
Думаю, мы все мыслим примерно одинаково. Я считаю, что это возможно. Кроме того, по моему мнению, брать трофеи – это самое важное в футболе. Мы должны мыслить позитивно, верить и сохранять единство. Играя за этот клуб, ты чувствуешь ответственность и понимаешь, что должен побеждать. Или, как минимум, быть очень большим профессионалом. Если нужно идти на какие-то жерты, то ты просто идешь на них. Если этого не происходит, то выиграть что-то – невозможная задача. Но я верю в это.
У нас есть потенциал и хорошие игроки. Мы должны ставить большие цели", – сказал Роналду.
Напомним, Криштиану стал
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