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Гуд ибенинг! Эмери в ближайшее время возглавит английский клуб

Англия
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Специалист уже работал в АПЛ

Гуд ибенинг! Эмери в ближайшее время возглавит английский клуб

Фото - Ю.Юрьев/dynamo.kiev.ua

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Наставник "Вильярреала" Унаи Эмери близок к возвращению в АПЛ. В услугах испанского специалиста заинтересован "Ньюкасл Юнайтед".

Руководство английского клуба выбирало между несколькими тренерами и остановилось на кандидатуре Эмери. Напомним, коуч ранее работал в Англии с лондонским "Арсеналом".

В начале октября новым владельцем "Ньюкасла" стал фонд государственных инвестиций Саудовской Аравии. Сразу после покупки клуба был уволен главный тренер Стив Брюс.

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В статье: Унаи Эмери Ньюкасл Вильярреал
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Источник:
Sky Sports

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