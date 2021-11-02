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Гуд ибенинг! Эмери в ближайшее время возглавит английский клуб
Специалист уже работал в АПЛ
Фото - Ю.Юрьев/dynamo.kiev.ua
Наставник "Вильярреала" Унаи Эмери близок к возвращению в АПЛ. В услугах испанского специалиста заинтересован "Ньюкасл Юнайтед".
Руководство английского клуба выбирало между несколькими тренерами и остановилось на кандидатуре Эмери. Напомним, коуч ранее работал в Англии с лондонским "Арсеналом".
В начале октября новым владельцем "Ньюкасла" стал фонд государственных инвестиций Саудовской Аравии. Сразу после покупки клуба был уволен главный тренер Стив Брюс.
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