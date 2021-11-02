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Фердинанд: Шпорам повезло, что удалось заполучить Конте

Англия
(2 голосов)

Эксперт считает такое назначение позитивным

Фердинанд: Шпорам повезло, что удалось заполучить Конте

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Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" и футбольный эксперт Рио Фердинанд прокомментировал назначение Антонио Конте главным тренером "Тоттенхэма":

"Шпорам" повезло, что удалось заполучить Конте – тренера такого уровня.

Он тот, кто побеждает везде, куда бы ни пошел. Он знает, как побеждать, но он также знает, как привить команде менталитет победителей", – сказал Фердинанд.

Напомним, вчера клуб объявил об уходе Нуну Эшпириту Санту, а уже сегодня стало известно, что "Тоттенхэм" возглавил Антонио Конте.

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В статье: Рио Фердинанд Антонио Конте Тоттенхэм (Лондон) Нуну Эшпириту Санту
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