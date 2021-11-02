Фердинанд: Шпорам повезло, что удалось заполучить Конте

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" и футбольный эксперт Рио Фердинанд прокомментировал назначение Антонио Конте главным тренером "Тоттенхэма":

"Шпорам" повезло, что удалось заполучить Конте – тренера такого уровня.

Он тот, кто побеждает везде, куда бы ни пошел. Он знает, как побеждать, но он также знает, как привить команде менталитет победителей", – сказал Фердинанд.