  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. После матча с МЮ игрок Тоттенхэма привел в чувства болельщика, потерявшего сознание возле стадиона
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

После матча с МЮ игрок Тоттенхэма привел в чувства болельщика, потерявшего сознание возле стадиона

Англия
(1 голосов)

Респект!

После матча с МЮ игрок Тоттенхэма привел в чувства болельщика, потерявшего сознание возле стадиона

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Хавбек "Тоттенхэма" и сборной Дании Пьер-Эмиль Хейбьерг после матча 10-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед" (0:3) помог мужчине, который потерял сознание около домашней арены "шпор".

Хейбьерг покидал пределы стадиона на своем автомобиле и увидел, как болельщик ни с того ни с сего упал на землю. Игрок моментально выбежал из своей машины и быстро привел фаната в чувства. Мужчина получил от Пьера-Эмиля первую медицинскую помощь, а затем уже был доставлен в ближайшую больницу, как сообщают британские СМИ. В Сети очень хвалят поступок датчанина. Отмечается, что жизни болельщика ничего не угрожает, его состояние стабилизировалось.

В текущем сезоне лидер полузащиты "Тоттенхэма" сыграл в 15 поединках за "лилейно-белых" во всех турнирах (2 гола и 1 ассист).

Читайте такжеКролик из рекламы Duracell. Альфонсо Дэвис увенчал голом невероятный отчаянный забег по флангу

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тоттенхэм (Лондон) Пьер-Эмиль Хёйбьерг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Daily Mail

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...