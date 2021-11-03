После матча с МЮ игрок Тоттенхэма привел в чувства болельщика, потерявшего сознание возле стадиона

Хавбек "Тоттенхэма" и сборной Дании Пьер-Эмиль Хейбьерг после матча 10-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед" (0:3) помог мужчине, который потерял сознание около домашней арены "шпор".

Хейбьерг покидал пределы стадиона на своем автомобиле и увидел, как болельщик ни с того ни с сего упал на землю. Игрок моментально выбежал из своей машины и быстро привел фаната в чувства. Мужчина получил от Пьера-Эмиля первую медицинскую помощь, а затем уже был доставлен в ближайшую больницу, как сообщают британские СМИ. В Сети очень хвалят поступок датчанина. Отмечается, что жизни болельщика ничего не угрожает, его состояние стабилизировалось.

В текущем сезоне лидер полузащиты "Тоттенхэма" сыграл в 15 поединках за "лилейно-белых" во всех турнирах (2 гола и 1 ассист).