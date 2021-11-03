Кейн рад, что главным тренером Тоттенхэма стал Конте

Нападающий "Тоттенхэм Хотспур" Гарри Кейн передумал уходить из лондонского клуба после назначения Антонио Конте на пост главного тренера, пишет The Sun.

Форвард полагает, что итальянец может привести "шпор" к высоким местам в АПЛ. Кейн вместе с остальной командой рад, что "Тоттенхэм" назначил Конте после увольнения Нуну Эшпириту Санту.

Гарри Кейн провёл девять матчей в текущем сезоне АПЛ и забил один гол. В прошлом сезоне форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии, забив 23 гола в 35 матчах.