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Кейн рад, что главным тренером Тоттенхэма стал Конте
Харри передумал уходить
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "Тоттенхэм Хотспур" Гарри Кейн передумал уходить из лондонского клуба после назначения Антонио Конте на пост главного тренера, пишет The Sun.
Форвард полагает, что итальянец может привести "шпор" к высоким местам в АПЛ. Кейн вместе с остальной командой рад, что "Тоттенхэм" назначил Конте после увольнения Нуну Эшпириту Санту.
Гарри Кейн провёл девять матчей в текущем сезоне АПЛ и забил один гол. В прошлом сезоне форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии, забив 23 гола в 35 матчах.
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