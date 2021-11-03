  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Кейн рад, что главным тренером Тоттенхэма стал Конте
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кейн рад, что главным тренером Тоттенхэма стал Конте

Англия
(1 голосов)

Харри передумал уходить

Кейн рад, что главным тренером Тоттенхэма стал Конте

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий "Тоттенхэм Хотспур" Гарри Кейн передумал уходить из лондонского клуба после назначения Антонио Конте на пост главного тренера, пишет The Sun.

Форвард полагает, что итальянец может привести "шпор" к высоким местам в АПЛ. Кейн вместе с остальной командой рад, что "Тоттенхэм" назначил Конте после увольнения Нуну Эшпириту Санту.

Гарри Кейн провёл девять матчей в текущем сезоне АПЛ и забил один гол. В прошлом сезоне форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии, забив 23 гола в 35 матчах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Антонио Конте Тоттенхэм (Лондон) Гарри Кейн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...