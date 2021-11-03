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Клопп: Если Симеоне не жмет руку, тогда мы ударим кулаками перед игрой

Англия
(1 голосов)

Юрген на связи

Клопп: Если Симеоне не жмет руку, тогда мы ударим кулаками перед игрой

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сказал, что не будет жать руку тренеру "Атлетико" Диего Симеоне.

"Я не собираюсь жать ему руку. Если бы я знал, что Симеоне не приветствует этого после игры, я бы даже не пытался. Я просто подошел к нему, протянул руку, а в этом не было никакого смысла. Мы оба были на эмоциях. Теперь я знаю, что он не пожимает руки, хорошо. Тогда мы ударим кулаками перед игрой, — приводит BFMtv слова Клоппа.

"Ливерпуль" и "Атлетико" сыграют в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов на стадионе "Энфилд" в среду, 3 ноября.

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В статье: Юрген Клопп Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Ливерпуль
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Комментарии (1)
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hardcorepwnz (Украина)
03.11.2021 в 17:25
Что-то обиделся наш любитель острых высказываний и недвусмысленных жестов. Был бы игроком, наверняка какую-то подляну устроил бы, как в лучшие свои годы, а так, остается только руки не жать. Юра, забей на этого клоуна.
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