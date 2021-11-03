Клопп: Если Симеоне не жмет руку, тогда мы ударим кулаками перед игрой

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сказал, что не будет жать руку тренеру "Атлетико" Диего Симеоне.

"Я не собираюсь жать ему руку. Если бы я знал, что Симеоне не приветствует этого после игры, я бы даже не пытался. Я просто подошел к нему, протянул руку, а в этом не было никакого смысла. Мы оба были на эмоциях. Теперь я знаю, что он не пожимает руки, хорошо. Тогда мы ударим кулаками перед игрой, — приводит BFMtv слова Клоппа.

"Ливерпуль" и "Атлетико" сыграют в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов на стадионе "Энфилд" в среду, 3 ноября.