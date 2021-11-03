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Клопп: Если Симеоне не жмет руку, тогда мы ударим кулаками перед игрой
Юрген на связи
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сказал, что не будет жать руку тренеру "Атлетико" Диего Симеоне.
"Я не собираюсь жать ему руку. Если бы я знал, что Симеоне не приветствует этого после игры, я бы даже не пытался. Я просто подошел к нему, протянул руку, а в этом не было никакого смысла. Мы оба были на эмоциях. Теперь я знаю, что он не пожимает руки, хорошо. Тогда мы ударим кулаками перед игрой, — приводит BFMtv слова Клоппа.
"Ливерпуль" и "Атлетико" сыграют в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов на стадионе "Энфилд" в среду, 3 ноября.
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