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Назван лучший игрок Манчестер Сити в октябре

Англия
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Эта награда достается игроку второй месяц подряд

Назван лучший игрок Манчестер Сити в октябре

Фото: VbetNews / Автор: неизвестен

Новина українською

Полузащитник Бернарду Силва стал лучшим игроком "Манчестер Сити" по итогам октября, пишет пресс-служба клуба.

Болельщики клуба выбрали 27-летнего португальца лучшим второй месяц подряд.

За Силву проголосовало 45 процентов фанатов, вторым стал хавбек Филип Фоден, набравший 44 процента.

В октябре Бернарду провел 5 матчей за "Манчестер Сити", забил 1 гол и отдал 1 голевой пас.

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В статье: Манчестер Сити Бернарду Силва
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