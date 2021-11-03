Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Назван лучший игрок Манчестер Сити в октябре
Эта награда достается игроку второй месяц подряд
Фото: VbetNews / Автор: неизвестен
Полузащитник Бернарду Силва стал лучшим игроком "Манчестер Сити" по итогам октября, пишет пресс-служба клуба.
Болельщики клуба выбрали 27-летнего португальца лучшим второй месяц подряд.
За Силву проголосовало 45 процентов фанатов, вторым стал хавбек Филип Фоден, набравший 44 процента.
В октябре Бернарду провел 5 матчей за "Манчестер Сити", забил 1 гол и отдал 1 голевой пас.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Президент Ингульца: Пожелал бы Вацко взять дуст и намазать лысину
- Гасперини – о ничье с МЮ: В конце первого тайма я сказал Роналду ехать обратно в Англию
- Вернидуб в пути к еще одной сенсации? Шериф – Интер. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 03.11.2021
- АПЛ. Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3. Шпоры еще хуже, чем Юнайтед
- "Я люблю тебя, Мауро". Ванда Нара вернулась к Икарди уже после того, как игрок дал согласие на развод
- Роналду вышел на первое место среди самых высокооплачиваемых звезд в инстаграме. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...