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Фердинанд: Люди говорят, что Роналду недостаточно работает, но он делает самое сложное в игре

Англия
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Рио считает, что благодаря португальцу манкунианцы набирают очки

Фердинанд: Люди говорят, что Роналду недостаточно работает, но он делает самое сложное в игре

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Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд высказался о нападающем команды Криштиану Роналду после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Аталантой" (2:2).

"Люди говорят, что Роналду недостаточно работает, но он делает самое сложное в игре — забивает голы. В критический момент появляется он — в любой стране, на любом стадионе, в любое время. Он появляется в самый важный момент и выполняет свою работу.

Интенсивности не было. Когда смотришь на это, задаешься вопросом, по какой схеме они играют. Это был беспорядок. Криштиану спас их во втором тайме", — приводит слова Фердинанда BBC Sport.

В этом матче 36-летний португалец оформил дубль. Он сравнял счет на 90+2-й минуте встречи и спас свою команду от поражения.

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В статье: Криштиану Роналду Рио Фердинанд Манчестер Юнайтед
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