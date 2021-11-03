Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фердинанд: Люди говорят, что Роналду недостаточно работает, но он делает самое сложное в игре
Рио считает, что благодаря португальцу манкунианцы набирают очки
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд высказался о нападающем команды Криштиану Роналду после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Аталантой" (2:2).
"Люди говорят, что Роналду недостаточно работает, но он делает самое сложное в игре — забивает голы. В критический момент появляется он — в любой стране, на любом стадионе, в любое время. Он появляется в самый важный момент и выполняет свою работу.
Интенсивности не было. Когда смотришь на это, задаешься вопросом, по какой схеме они играют. Это был беспорядок. Криштиану спас их во втором тайме", — приводит слова Фердинанда BBC Sport.
В этом матче 36-летний португалец оформил дубль. Он сравнял счет на 90+2-й минуте встречи и спас свою команду от поражения.
Популярное сейчас
- Луческу рассказал, когда Самба Диалло попадет в основную команду Динамо
- Гасперини – о ничье с МЮ: В конце первого тайма я сказал Роналду ехать обратно в Англию
- Динамо еще раз проиграло Барсе, подвиги Роналду, Конте в Лондоне. Главные новости за 2 ноября
- Официально: Антонио Конте – новый менеджер Тоттенхэма
- Нужно больше Роналду! Джорджина Родригес ждет от Криштиану еще одного ребенка! ФОТО
- "Я люблю тебя, Мауро". Ванда Нара вернулась к Икарди уже после того, как игрок дал согласие на развод