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Макгрегор поддержал Сульшера
Конор опубликовал фото с раздевалки красных
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор разместил пост в своём "твиттере", где выразил поддержку главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннару Сульшеру. Не так давно Конор подчёркивал, что испытывает большое уважение к норвежскому специалисту, который в последнее время не раз подвергался критике за неудовлетворительные результаты команды в отдельных матчах.
"Да, Уле-бой", — подписал соответствующее фото Макгрегор.
Yup ole boi pic.twitter.com/uSQgaacvYF— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) November 2, 2021
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