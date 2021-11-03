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Райола винит Сульшера в плохой игре Погба

Англия
(1 голосов)

Холанд не поедет в "МЮ"?

Райола винит Сульшера в плохой игре Погба

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Агент Мино Райола, представляющий интересы Поля Погба, недоволен работой главного тренера "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннара Сульшера, сообщает Bild. Он считает, что менеджер виноват в слабой игре француза в этом сезоне.

Такое отношение агента к тренеру может повлиять на будущее форварда "Боруссии" Эрлинга Холанда, одним из претендентов на которого является "МЮ".

Известно, что также интерес к норвежцу проявляет "Манчестер Сити".

Важную роль в решении Холанда сыграют советы Райолы. Его негативное отношение к Сульшеру может повлиять на выбор Эрлинга.

Читайте такжеМан Юнайтед продолжает интересоваться Холандом для трансфера следующим летом

В этом сезоне Погба провел 15 встреч во всех турнирах и записал на свой счет 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего француза в 60 миллионов евро.

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В статье: Криштиану Роналду Мино Райола Манчестер Юнайтед Эрлинг Холанд
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Источник:
bild.de

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Комментарии (1)
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xapyga (Запорожье)
03.11.2021 в 20:34
Зачем Холанд МЮ??? Роналдо еще 4-5 лет будет играть на этом уровне.
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