Райола винит Сульшера в плохой игре Погба

Агент Мино Райола, представляющий интересы Поля Погба, недоволен работой главного тренера "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннара Сульшера, сообщает Bild. Он считает, что менеджер виноват в слабой игре француза в этом сезоне.

Такое отношение агента к тренеру может повлиять на будущее форварда "Боруссии" Эрлинга Холанда, одним из претендентов на которого является "МЮ".

Известно, что также интерес к норвежцу проявляет "Манчестер Сити".

Важную роль в решении Холанда сыграют советы Райолы. Его негативное отношение к Сульшеру может повлиять на выбор Эрлинга.

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В этом сезоне Погба провел 15 встреч во всех турнирах и записал на свой счет 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего француза в 60 миллионов евро.