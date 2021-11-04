Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Конте выложил историю с песней фанатов Арсенала
Не забавная оплошность
Getty Images / Global Images Ukraine
Антонио Конте, после назначения на пост главного тренера "Тоттенхэма" выложил в инстаграм историю под песню фанатов "Арсенала".
This is actually on Antonio Conte’s Instagram story right now ????????????— Moh Haider (@ArsenalMoh8) November 3, 2021
Totnum really are the gift that keep on giving. Sound on! pic.twitter.com/PrUlYCTgye
В песне, опубликованной итальянским специалистом были, например, подобные строчки: "Канониры" — величайшая команда, которую когда-либо видел мир".
Напомним, что "Тоттенхэм" подписал контракт с Антонио Конте до лета 2023 года. Сообщается, что по контракту менеджер будет получать 18,3 миллиона евро в год.
Популярное сейчас
- Почти хорошо, но плохо. Реал - Шахтер 2:1. Видео голов и обзор матча
- Источник: Заря хочет обменять Кочергина на Аллахьяра
- Стал известен срок нового контракта игрока молодежной сборной Украины с Шахтером
- Названа зарплата Конте в Тоттенхэме
- Андрей Пятов принял участие в шоу Маска
- Нужно больше Роналду! Джорджина Родригес ждет от Криштиану еще одного ребенка! ФОТО