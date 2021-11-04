Конте выложил историю с песней фанатов Арсенала

Антонио Конте, после назначения на пост главного тренера "Тоттенхэма" выложил в инстаграм историю под песню фанатов "Арсенала".

This is actually on Antonio Conte’s Instagram story right now ????????????



Totnum really are the gift that keep on giving. Sound on! pic.twitter.com/PrUlYCTgye — Moh Haider (@ArsenalMoh8) November 3, 2021

В песне, опубликованной итальянским специалистом были, например, подобные строчки: "Канониры" — величайшая команда, которую когда-либо видел мир".

Напомним, что "Тоттенхэм" подписал контракт с Антонио Конте до лета 2023 года. Сообщается, что по контракту менеджер будет получать 18,3 миллиона евро в год.