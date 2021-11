Конте выложил историю с песней фанатов Арсенала

Антонио Конте, после назначения на пост главного тренера "Тоттенхэма" выложил в инстаграм историю под песню фанатов "Арсенала".

This is actually on Antonio Conte’s Instagram story right now ????????????



Totnum really are the gift that keep on giving. Sound on! pic.twitter.com/PrUlYCTgye