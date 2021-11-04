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Конте выложил историю с песней фанатов Арсенала

Англия
(1 голосов)

Не забавная оплошность

Конте выложил историю с песней фанатов Арсенала

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Антонио Конте, после назначения на пост главного тренера "Тоттенхэма" выложил в инстаграм историю под песню фанатов "Арсенала".

В песне, опубликованной итальянским специалистом были, например, подобные строчки: "Канониры" — величайшая команда, которую когда-либо видел мир".

Напомним, что "Тоттенхэм" подписал контракт с Антонио Конте до лета 2023 года. Сообщается, что по контракту менеджер будет получать 18,3 миллиона евро в год.

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В статье: Арсенал (Лондон) Антонио Конте Тоттенхэм (Лондон)
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