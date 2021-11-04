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Гвардиола – о Роналду: За МЮ играет один из лучших футболистов в истории, машина для набора очков
"Горожане" хотят одолеть "красных дьяволов"
Getty Images / Global Images Ukraine
Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дал комментарий для прессы после победы над "Брюгге" в ЛЧ (4:1) и накануне дерби с "Манчестер Юнайтед" в АПЛ.
"Я не видел матча "Юнайтед" с "Аталантой". Я собираюсь проанализировать соперника. У них есть один из лучших игроков в истории, парень, который является машиной для набора очков".
"Люди были расстроены тем, что я сказал. Мол, встреча с "Брюгге" более важна, чем матч с "Юнайтед". Теперь самый важный поединок для нас – это встреча с "МЮ". Мы отлично провели второй тайм против "Брюгге". Соперник глубоко защищался и неплохо атаковал зоны. Хорошая игра, хорошая победа. Нам нужен один пункт для квалификации и три очка, чтобы выиграть группу, мы постараемся это сделать. Согласен, график сложный, но в субботу в 14:30 мы будем на "Олд Траффорд".
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