Дэвид Мойес: рост над собой и тихое возрождение Вест Хэма

“Что там Андрей Ярмоленко?”. У украинского болельщика “Вест Хэм” ассоциируется с закатом карьеры главной звезды украинского футбола. Ярмоленко следующим летом покинет “Вест Хэм” в качестве свободного агента. Он сыграл по одной минуте в двух из пяти последних матчах АПЛ, но регулярно появляется в Кубке лиге и Лиге Европы – менее приоритетных турнирах для “хаммерс”. “Вест Хэм” готов был расстаться с украинцем летом, но предложений не было, и Ярмоленко решил остаться в Лондоне до конца своего контракта. Как метко заметил комментатор Setanta Sports Иван Громиков, Ярмоленко стал украинским Гаретом Бэйлом: “На клубном уровне Андрей зарабатывает деньги, а его настоящая команда – сборная Украины за которую нужно сыграть не больше десяти матчей в году”.

Но “Вест Хэм” последних двух сезонов – это не только Ярмоленко и его проблемы с игровым временем. Сегодня главный тренер “хаммерс” Дэвид Мойес проведет свой тысячный матч в качестве футбольного менеджера. Его работа в “Вест Хэме” превосходит все ожидания. После десяти туров “хаммерс” занимают четвертое место в АПЛ, имея равное количество очков с “Манчестер Сити”, в Лиге Европы команда Мойеса выиграла все матчи, ни разу не пропустив, в декабре “Вест Хэм” сыграет в четвертьфинале Кубка лиги, выбив ранее из турнира “Манчестер Юнайтед” и “Манчестер Сити”. Результаты очень хорошие, но “Вест Хэм” радует и своей игрой – это одна из самых подготовленных, сыгранных и дисциплинированных команд лиги. Мойес, списанный всеми после провалов в “Манчестер Юнайтед”, “Реал Сосьедаде” и “Сандерленде”, вновь вернул себе статус одного из лучших британских тренеров современности.

Не стоит забывать о том, как Мойес вернулся в “Вест Хэм”. Впервые он возглавил лондонскую команду в ноябре 2017-го, сменив уволенного Славена Билича. Перед Мойесом стояла одна задача: не вылететь. Он с ней справился, но владельцы клуба Дэвид Голд и Дэвид Салливан не верили в долгосрочное сотрудничество с шотландским специалистом. Их соблазняла культурная революция – приглашение экс-тренера “Манчестер Сити” и чемпиона АПЛ Мануэля Пеллегрини.

Под руководством Пеллегрини “Вест Хэм” должен был заиграть в современный континентальный футбол, и владельцы “хаммерс” не жалели средств на трансферы. Дважды под руководством Пеллегрини “Вест Хэм” бил свои трансферные рекорды, подписав сначала за 36 млн евро Фелипе Андерсона, затем за 45 млн фунтов Себастьяна Алле. Всего за полтора года с Пеллегрини “Вест Хэм” потратил на покупку новых футболистов 155 млн фунтов, в том числе 18 млн и на Ярмоленко.

В первом сезоне с Пеллегрини “Вест Хэм” занял в АПЛ десятое место. В конце декабря 2018-го чилиец был уволен. Ушел из клуба и спортивный директор Марио Хусильос, который занимался трансферами. “Вест Хэм” занимал 17-е место в лиге. Болельщики были в ярости. Мало того, что команда показывала несносный футбол, так еще и они все никак не могли почувствовать себя дома после малопопулярного переезда с исторического стадиона “Болейн” на бездушный и гламурный “Лондон Стэдиум”. “Вест Хэм” был безрадостным клубом. И в такой ситуации Голд и Салливан вновь обратились к Мойесу. В этот раз получил он больше свободы, и принялся строить команду и клуб по своему видению.

Мойес хотел сделать “Вест Хэм” прочной и дисциплинированной командой. Для достижения этой цели нужно было работать на трех уровнях: рекрутинг, физическая подготовка и атмосфера в команде.

“Вест Хэм” отказался от покупок распиаренных звезд второй величины. Мойес ищет усиление среди талантливых и трудолюбивых футболистов Чемпионшипа (Боуэн, Бенрахма), или заходит на недооцененные рынки (Соучек, Цоуфал). Практически все новички эры Пеллегрини покинули клуб или имеют мало игровой практики. Единственное исключение – Пабло Форнальс, который полюбил город, болельщиков, мыльные пузыри, английский футбол в целом, и настолько сдружился с Майклом Антонио, что форвард “Вест Хэма” начал учить испанский.

Характер футболистов для Мойеса имеет не меньшее значение, чем их игровые качества. В его команде нет игроков с большим эго. И сам он ценит простоту и прямоту. На первый план выходят общность, товарищество, все игроки готовы полностью отдавать себя в матчах и на тренировках.

“Благодаря нашему менеджеру мы полностью изменились и как футболисты, и как люди. Мы верим в его идеи и наставления, и после каждого матча, даже если мы проиграли, мы покидаем поле, зная, что отдали все силы. Это место, в котором ты просыпаешься утром, и с нетерпением ждешь завтрака с одноклубниками. Нам нравится вместе смеяться, нравится вместе работать на тренировках. Мы как будто большая семья”, – говорит один из лидеров команды Деклан Райс.

Мойес – трудоголик и серьезного отношения к своей работе он ждет и от футболистов. “Я люблю игроков, которые тяжело работают, проявляют усилия и хорошо обращаются с мячом. Если у тебя нет одного из этих качеств, ты не будешь играть в моей команде”, – сказал в свое время Мойес Стивену Пиенару.

Обычно британских тренеров с таким видением и требованиями относят к “автобусникам”. Но клиншит – это не самое главное в футболе Мойеса. В прошлом сезоне “Вест Хэм” забил в АПЛ 62 гола – это был пятый-шестой показатель в лиге. В десяти турах нынешней кампании “хаммерс” забили 20 мячей, больше только “Челси” и “Ливерпуль”. “Вест Хэм” Мойеса – это скорость, энергичность, хорошая игра без мяча. И это не просто команда, в которой сумма целого – больше составных частей. Никто не оспаривал талант Деклана Райса, но при Мойесе он стал основным игроком сборной Англии и одним лучших центрхавов АПЛ.

