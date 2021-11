Роналду в списке нет. Стало известно, кто претендует на приз лучшему игроку октября в АПЛ

Пресс-служба Английской Премьер-лиги назвала претендентов на звание лучшего игрока чемпионата в октябре.

В список вошли Бен Чилвелл ("Челси", 3 гола в 4 матчах), Максвелл Корне ("Бернли", 3 гола в 3 поединках), Фил Фоден ("Манчестер Сити", 3 мяча и 1 результативный пас в 4 матчах), Валентино Ливраменто ("Саутгемптон", 1 гол в 4 встречах), Аарон Рэмсдейл ("Арсенал", 17 сэйвов в 4 матчах, 2 сухих матча), Деклан Райс ("Вест Хэм", гол + пас в 4 матчах), Мохамед Салах ("Ливерпуль", 5 голов и 4 ассиста в 4 матчах) и Юри Тилеманс ("Лестер", 2 гола в 4 играх).

Напомним, в сентябре лучшим был признан нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

???? Ben Chilwell

???? Maxwel Cornet

???? Phil Foden

???? Tino Livramento

???? Aaron Ramsdale

⚒ Declan Rice

???? Mohamed Salah

???? Youri Tielemans



Who gets your vote for @EASPORTSFIFA Player of the Month?



???? https://t.co/OUCpT6PyHP | #PLAwards pic.twitter.com/afARDWHMKa