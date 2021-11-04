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Роналду в списке нет. Стало известно, кто претендует на приз лучшему игроку октября в АПЛ
Рамздейл попал за свои подвиги
Premier League
Пресс-служба Английской Премьер-лиги назвала претендентов на звание лучшего игрока чемпионата в октябре.
В список вошли Бен Чилвелл ("Челси", 3 гола в 4 матчах), Максвелл Корне ("Бернли", 3 гола в 3 поединках), Фил Фоден ("Манчестер Сити", 3 мяча и 1 результативный пас в 4 матчах), Валентино Ливраменто ("Саутгемптон", 1 гол в 4 встречах), Аарон Рэмсдейл ("Арсенал", 17 сэйвов в 4 матчах, 2 сухих матча), Деклан Райс ("Вест Хэм", гол + пас в 4 матчах), Мохамед Салах ("Ливерпуль", 5 голов и 4 ассиста в 4 матчах) и Юри Тилеманс ("Лестер", 2 гола в 4 играх).
Напомним, в сентябре лучшим был признан нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.
???? Ben Chilwell— Premier League (@premierleague) November 4, 2021
???? Maxwel Cornet
???? Phil Foden
???? Tino Livramento
???? Aaron Ramsdale
⚒ Declan Rice
???? Mohamed Salah
???? Youri Tielemans
Who gets your vote for @EASPORTSFIFA Player of the Month?
???? https://t.co/OUCpT6PyHP | #PLAwards pic.twitter.com/afARDWHMKa
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