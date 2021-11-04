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Роналду в списке нет. Стало известно, кто претендует на приз лучшему игроку октября в АПЛ

Англия
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Рамздейл попал за свои подвиги

Роналду в списке нет. Стало известно, кто претендует на приз лучшему игроку октября в АПЛ

Premier League

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Пресс-служба Английской Премьер-лиги назвала претендентов на звание лучшего игрока чемпионата в октябре.

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В список вошли Бен Чилвелл ("Челси", 3 гола в 4 матчах), Максвелл Корне ("Бернли", 3 гола в 3 поединках), Фил Фоден ("Манчестер Сити", 3 мяча и 1 результативный пас в 4 матчах), Валентино Ливраменто ("Саутгемптон", 1 гол в 4 встречах), Аарон Рэмсдейл ("Арсенал", 17 сэйвов в 4 матчах, 2 сухих матча), Деклан Райс ("Вест Хэм", гол + пас в 4 матчах), Мохамед Салах ("Ливерпуль", 5 голов и 4 ассиста в 4 матчах) и Юри Тилеманс ("Лестер", 2 гола в 4 играх).

Напомним, в сентябре лучшим был признан нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

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В статье: Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ
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Источник:
EPL

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