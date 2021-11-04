Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Торрес: Стабильность Салаха изумительна
Фернандо назвал египтянина лучшим нападающим
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Бывший нападающий "Ливерпуля" Фернандо Торрес поделился мнением о форварде команды Мохамеде Салахе.
"Его стабильность изумительна, — приводит слова Торреса официальный сайт "Ливерпуля". — Последние два-три сезона были потрясающими. Об индивидуальных наградах футболистов говорят, когда они выигрывают трофеи с командой, но Салах был одним из двух лучших игроков мира последние пять или шесть лет".
В нынешнем сезоне 29-летний египтянин забил 15 мячей и отдал шесть результативных передач в 14 матчах.
Популярное сейчас
- "А он разве не из ПСЖ?" Вопрос журналиста на пресс-конференции поставил в тупик игрока Сити
- Вернидуб: Шериф хочет выйти в следующий этап Лиги чемпионов
- У конкурента Зинченко - ассистентский хет-трик. Манчестер Сити - Брюгге 4:1. Видео обзор матча
- Официально: Нуну Эшпириту Санту уволен из Тоттенхэма
- Андрей Пятов принял участие в шоу Маска
- У меня хоть дно не пробито, 50% геев, скорее всего, педофилы - Бутко устроил срач в сети после каминг-аута австралийского футболиста