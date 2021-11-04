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Торрес: Стабильность Салаха изумительна

Англия
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Фернандо назвал египтянина лучшим нападающим

Торрес: Стабильность Салаха изумительна

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Бывший нападающий "Ливерпуля" Фернандо Торрес поделился мнением о форварде команды Мохамеде Салахе.

"Его стабильность изумительна, — приводит слова Торреса официальный сайт "Ливерпуля". — Последние два-три сезона были потрясающими. Об индивидуальных наградах футболистов говорят, когда они выигрывают трофеи с командой, но Салах был одним из двух лучших игроков мира последние пять или шесть лет".

В нынешнем сезоне 29-летний египтянин забил 15 мячей и отдал шесть результативных передач в 14 матчах.

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В статье: Фернандо Торрес Ливерпуль Мохамед Салах
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