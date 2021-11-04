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Луи Саа: Сульшер должен быть очень доволен возвращением Роналду
Экс-игрок вспомнил времена совместной работы с португальцем
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Луи Саа поделился мнением о нападающем Криштиану Роналду.
"Сульшер должен быть очень доволен его возвращением, потому что он — инопланетянин. Роналду может играть в любой команде или лиге мира и всегда будет забивать голы. У него есть самоотдача и способность к самопожертвованию, которых нет ни у кого другого. Кроме того, если и есть игрок с глобальным влиянием, то это Криштиану Роналду. Я говорю не только о футболе. Я также говорю о социальном уровне. Он — пример для подражания и вдохновения.
Мы всегда хорошо ладили. Мои отношения с ним были хорошими, потому что мы оба были трудолюбивыми. Если вам не нравится Криштиану как партнер, то это потому, что вы не трудолюбивы", — приводит слова Саа Marca.
В сезоне-2021/22 36-летний нападающий сыграл в чемпионате Англии 7 матчей, забил 4 гола и отдал одну результативную передачу. В Лиге чемпионов Роналду провел 4 игры и забросил 5 мячей.
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