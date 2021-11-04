Официально: Челси продлил контракт с перспективным воспитанником

Официальный сайт "Челси" объявил о продлении контракта с 22-летним защитником Трево Чалоба. Англичанин подписал соглашение до 2026 года.

Прошлый сезоне воспитанник провёл в аренде в "Лорьяне". Он вышел на поле 30 раз, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

Молодой фуллбек провёл в этом сезоне 10 матчей и забил 2 гола за лондонский клуб. Портал Transfermarkt оценивает его в 10 миллионов евро.