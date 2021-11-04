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Официально: Челси продлил контракт с перспективным воспитанником

Англия
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"Синие" могут не переживать о будущем

Официально: Челси продлил контракт с перспективным воспитанником

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Официальный сайт "Челси" объявил о продлении контракта с 22-летним защитником Трево Чалоба. Англичанин подписал соглашение до 2026 года.

Прошлый сезоне воспитанник провёл в аренде в "Лорьяне". Он вышел на поле 30 раз, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

Молодой фуллбек провёл в этом сезоне 10 матчей и забил 2 гола за лондонский клуб. Портал Transfermarkt оценивает его в 10 миллионов евро.

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В статье: Челси (Лондон) Лорьян (Лорьян) Трево Чалоба
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Источник:
chelseafc.com

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