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Официально: Челси продлил контракт с перспективным воспитанником
"Синие" могут не переживать о будущем
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Официальный сайт "Челси" объявил о продлении контракта с 22-летним защитником Трево Чалоба. Англичанин подписал соглашение до 2026 года.
#️⃣1️⃣4️⃣ pic.twitter.com/KVFIWqareK— Chelsea FC (@ChelseaFC) November 4, 2021
Прошлый сезоне воспитанник провёл в аренде в "Лорьяне". Он вышел на поле 30 раз, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.
Молодой фуллбек провёл в этом сезоне 10 матчей и забил 2 гола за лондонский клуб. Портал Transfermarkt оценивает его в 10 миллионов евро.
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Источник:chelseafc.com
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