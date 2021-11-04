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Ньюкасл определился с главным тренером

Англия
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Ньюкасл определился с главным тренером

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Англичанин Эдди Хау, бывший главный тренер "Борнмута" возглавит "Ньюкасл", сообщает Sky Sports. Клуб согласовал с 43-летним специалистом контракт на 2,5 года.

Хау ранее работал в "Бернли" и "Борнмуте", который он покинул летом прошлого года и с тех пор был без работы.

Сообщается, что новым владельцам "Ньюкасла" понравились взгляды тренера на будущее клуба.

На данный момент "Ньюкасл" занимает предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ, набрав 4 очка в 10 турах.

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В статье: Ньюкасл Борнмут (Англия) Эдди Хау
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Источник:
skysports.com

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