Ньюкасл определился с главным тренером

Англичанин Эдди Хау, бывший главный тренер "Борнмута" возглавит "Ньюкасл", сообщает Sky Sports. Клуб согласовал с 43-летним специалистом контракт на 2,5 года.

Хау ранее работал в "Бернли" и "Борнмуте", который он покинул летом прошлого года и с тех пор был без работы.

Сообщается, что новым владельцам "Ньюкасла" понравились взгляды тренера на будущее клуба.

На данный момент "Ньюкасл" занимает предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ, набрав 4 очка в 10 турах.