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Ньюкасл определился с главным тренером
Кто-то может разочароваться
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Англичанин Эдди Хау, бывший главный тренер "Борнмута" возглавит "Ньюкасл", сообщает Sky Sports. Клуб согласовал с 43-летним специалистом контракт на 2,5 года.
Хау ранее работал в "Бернли" и "Борнмуте", который он покинул летом прошлого года и с тех пор был без работы.
Сообщается, что новым владельцам "Ньюкасла" понравились взгляды тренера на будущее клуба.
На данный момент "Ньюкасл" занимает предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ, набрав 4 очка в 10 турах.
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