Культовый английский менеджер побил рекорд по количеству матчей в профессиональных лигах страны

В игре против "Лутона" тренер "Мидлсбро" Нил Уорнок побил рекорд по количеству матчей в профессиональных лигах Англии. Специалист провел 1602 поединка в карьере наставника. Отметим, что сэр Алекс Фергюсон, бывший менеджер "Манчестер Юнайтед", лишь пятый в данном рейтинге (1503 матча). Уорнок превзошел достижение Дарио Гради.

Last night Neil Warnock broke the record for most games managed in English professional football. 1,602 matches. That's the equivalent of just over 42 Premier League seasons.



They don't make them like him anymore. pic.twitter.com/h4rYN1L2IW