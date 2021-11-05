  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Артета: У Конте есть новые идеи
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Артета: У Конте есть новые идеи

Англия
(1 голосов)

Микель рад, что в АПЛ много хороших тренеров

Артета: У Конте есть новые идеи

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал назначение Антонио Конте на пост главного тренера "Тоттенхэм Хотспур".

"Это невероятно хорошо для нашей лиги. Это повышает уровень чемпионата, потому что у Конте есть новые идеи. Теперь АПЛ будет ещё сложнее. Но мы также должны помнить, что у нас есть ещё ряд хороших примеров – Нил Уорнок, Дэвид Мойес. Нельзя забывать об этом. Они – часть истории АПЛ, они очень многое сделали для британского футбола.

Теперь любой команде будет сложнее попасть в четвёрку лидеров АПЛ. Впереди очень много матчей", — приводит слова Артеты BBC.

Напомним, "Тоттенхэм" и Конте подписали контракт до лета 2023 года с возможностью продления.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Антонио Конте Микель Артета
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...