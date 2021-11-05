Артета: У Конте есть новые идеи

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал назначение Антонио Конте на пост главного тренера "Тоттенхэм Хотспур".

"Это невероятно хорошо для нашей лиги. Это повышает уровень чемпионата, потому что у Конте есть новые идеи. Теперь АПЛ будет ещё сложнее. Но мы также должны помнить, что у нас есть ещё ряд хороших примеров – Нил Уорнок, Дэвид Мойес. Нельзя забывать об этом. Они – часть истории АПЛ, они очень многое сделали для британского футбола.

Теперь любой команде будет сложнее попасть в четвёрку лидеров АПЛ. Впереди очень много матчей", — приводит слова Артеты BBC.

Напомним, "Тоттенхэм" и Конте подписали контракт до лета 2023 года с возможностью продления.