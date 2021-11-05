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Артета: У Конте есть новые идеи
Микель рад, что в АПЛ много хороших тренеров
Faisal HQ / Автор неизвестен
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал назначение Антонио Конте на пост главного тренера "Тоттенхэм Хотспур".
"Это невероятно хорошо для нашей лиги. Это повышает уровень чемпионата, потому что у Конте есть новые идеи. Теперь АПЛ будет ещё сложнее. Но мы также должны помнить, что у нас есть ещё ряд хороших примеров – Нил Уорнок, Дэвид Мойес. Нельзя забывать об этом. Они – часть истории АПЛ, они очень многое сделали для британского футбола.
Теперь любой команде будет сложнее попасть в четвёрку лидеров АПЛ. Впереди очень много матчей", — приводит слова Артеты BBC.
Напомним, "Тоттенхэм" и Конте подписали контракт до лета 2023 года с возможностью продления.
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