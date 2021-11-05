Названа серьезность травмы Роберто Фирмино

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что нападающий Роберто Фирмино получил серьёзную травму в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с "Атлетико".

"У нас плохие новости по поводу Бобби — у его диагностирована травма подколенного сухожилия. Это очень плохо. Не знаем, сколько он будет отсутствовать, но прогнозы будем делать после перерыва на международные матчи. Нужно над этим поработать", — приводит слова Клоппа пресс-служба "Ливерпуля".

Напомним, Фирмино вышел на поле во втором матче встречи с мадридским "Атлетико" и был заменён на 78-й минуте из-за повреждения.