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Названа серьезность травмы Роберто Фирмино
Пока не известно, сколько пропустит бразилец
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что нападающий Роберто Фирмино получил серьёзную травму в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с "Атлетико".
"У нас плохие новости по поводу Бобби — у его диагностирована травма подколенного сухожилия. Это очень плохо. Не знаем, сколько он будет отсутствовать, но прогнозы будем делать после перерыва на международные матчи. Нужно над этим поработать", — приводит слова Клоппа пресс-служба "Ливерпуля".
Напомним, Фирмино вышел на поле во втором матче встречи с мадридским "Атлетико" и был заменён на 78-й минуте из-за повреждения.
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