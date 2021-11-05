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Сульшер: Роналду — один из лучших игроков, которые когда-либо ступали на эту планету
Норвежец рад, что работает вместе с Криштиану
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер заступился за нападающего "красных дьяволов" Криштиану Роналду, который подвергается критике со стороны некоторых экспертов и болельщиков.
"Роналду — один из лучших игроков, которые когда-либо ступали на эту планету. Его влияние на игру сложно переоценить. Не понимаю, как люди могут говорить, что он мешает команде. Криштиану — профессионал высочайшего уровня", — приводит слова Сульшера журналист Саймон Стоун в своём "твиттере".
Напомним, несколькими днями ранее Криштиану Роналду забил свой 126-й гол за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах.
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