  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Сульшер: Роналду — один из лучших игроков, которые когда-либо ступали на эту планету
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сульшер: Роналду — один из лучших игроков, которые когда-либо ступали на эту планету

Англия
(1 голосов)

Норвежец рад, что работает вместе с Криштиану

Сульшер: Роналду — один из лучших игроков, которые когда-либо ступали на эту планету

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер заступился за нападающего "красных дьяволов" Криштиану Роналду, который подвергается критике со стороны некоторых экспертов и болельщиков.

"Роналду — один из лучших игроков, которые когда-либо ступали на эту планету. Его влияние на игру сложно переоценить. Не понимаю, как люди могут говорить, что он мешает команде. Криштиану — профессионал высочайшего уровня", — приводит слова Сульшера журналист Саймон Стоун в своём "твиттере".

Напомним, несколькими днями ранее Криштиану Роналду забил свой 126-й гол за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Роналду
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...