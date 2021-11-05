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Антонио Конте: Я хорошо знаю, что этот клуб много лет не побеждает. Я думаю я пришел для них
Классические речи
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Новый главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте рассказал, какие цели ставит перед собой после прихода в клуб. "Для побед нужно долгосрочное видение", – приводит его слова BBC.
"Это большой вызов. Большой, большой вызов. Я очень хорошо знаю, что этот клуб много лет не побеждает. Но я думаю, что пришел в "Тоттенхэм" для побед. Они не приходят за день, два или три дня. Они не приходят за месяц. Нужно (долгосрочное) видение.
У "Тоттенхэма" с этим все отлично за пределами поля. Теперь нужно добиться его на футбольном поле. Это важно, если мы хотим побеждать.
Думаю, говорить сейчас, что мы хотим сделать это или достичь того, – не очень хорошо и несправедливо.
Сейчас мы лишь хотим стать сильными, начать совместную работу и думать о том, что нам нужно улучшить. А у этой команды есть большое пространство для прогресса.
Но сейчас, и даже больше, чем в прошлом, мы должны больше работать", – сказал Конте.
В прошлом сезоне Антонио Конте выиграл Серию А с "Интером", а также ранее тренировал "Челси" в АПЛ. С "синими" он выиграл Премьер-лигу в первый же сезон.
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