  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Антонио Конте: Я хорошо знаю, что этот клуб много лет не побеждает. Я думаю я пришел для них
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Антонио Конте: Я хорошо знаю, что этот клуб много лет не побеждает. Я думаю я пришел для них

Англия
(1 голосов)

Классические речи

Антонио Конте: Я хорошо знаю, что этот клуб много лет не побеждает. Я думаю я пришел для них

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Новый главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте рассказал, какие цели ставит перед собой после прихода в клуб. "Для побед нужно долгосрочное видение", – приводит его слова BBC.

"Это большой вызов. Большой, большой вызов. Я очень хорошо знаю, что этот клуб много лет не побеждает. Но я думаю, что пришел в "Тоттенхэм" для побед. Они не приходят за день, два или три дня. Они не приходят за месяц. Нужно (долгосрочное) видение.

У "Тоттенхэма" с этим все отлично за пределами поля. Теперь нужно добиться его на футбольном поле. Это важно, если мы хотим побеждать.

Думаю, говорить сейчас, что мы хотим сделать это или достичь того, – не очень хорошо и несправедливо.

Сейчас мы лишь хотим стать сильными, начать совместную работу и думать о том, что нам нужно улучшить. А у этой команды есть большое пространство для прогресса.

Но сейчас, и даже больше, чем в прошлом, мы должны больше работать", – сказал Конте.

В прошлом сезоне Антонио Конте выиграл Серию А с "Интером", а также ранее тренировал "Челси" в АПЛ. С "синими" он выиграл Премьер-лигу в первый же сезон.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Антонио Конте Интер (Милан) Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
bbc.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...