Алиссон о Золотом мяче: Левандовски делал что-то невероятное и бил рекорды. Салах тоже

Вратарь "Ливерпуля" и сборной Бразилии Алиссон Бекер высказался о шансах Мохамеда Салаха на Золотой мяч. "Любой кто станет победителем, будет достоин", – приводит его слова Sport Witness.

"Он определенно заслуживает награду за то, что показывает. И речь не только про этот сезон. Он очень стабильный игрок.

Считаю, что при голосовании за Золотой мяч учитываются и другие сезоны. Но все очень сложно, поскольку есть много игроков, которые заслуживают награды.

Если говорить о заслугах, есть много игроков... Например, Левандовски, который в последние сезоны делал нечто невероятное и бил рекорды.

Салах тоже бьет рекорды. И другие игроки, у которых есть много трофеев. Конечно, любой, кто станет победителем, будет достоин", – сказал Алиссон в интервью TNT Sports после матча с "Атлетико".

Напомним, что вручение Золотого мяча состоится 29 ноября.