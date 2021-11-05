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Алиссон о Золотом мяче: Левандовски делал что-то невероятное и бил рекорды. Салах тоже
Поддержал одноклубника
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Вратарь "Ливерпуля" и сборной Бразилии Алиссон Бекер высказался о шансах Мохамеда Салаха на Золотой мяч. "Любой кто станет победителем, будет достоин", – приводит его слова Sport Witness.
"Он определенно заслуживает награду за то, что показывает. И речь не только про этот сезон. Он очень стабильный игрок.
Считаю, что при голосовании за Золотой мяч учитываются и другие сезоны. Но все очень сложно, поскольку есть много игроков, которые заслуживают награды.
Если говорить о заслугах, есть много игроков... Например, Левандовски, который в последние сезоны делал нечто невероятное и бил рекорды.
Салах тоже бьет рекорды. И другие игроки, у которых есть много трофеев. Конечно, любой, кто станет победителем, будет достоин", – сказал Алиссон в интервью TNT Sports после матча с "Атлетико".
Напомним, что вручение Золотого мяча состоится 29 ноября.
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