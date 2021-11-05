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Источник: Барселона впечатлена помощью Хави в переговорах

Англия
(1 голосов)

Усилия пришлось прикладывать всем

Источник: Барселона впечатлена помощью Хави в переговорах

Новина українською

Руководство "Барселоны" благодарно Хави за помощь в организации собственного перехода, сообщает Diario Sport. Испанец сыграл важную роль в переговорах и дважды встречался с владельцем "Аль-Садда".

"Барса" довольна всеми его усилиями и действиями, которые, в частности были направлены на то, чтобы каталонскому клубу не пришлось платить деньги за его назначение.

Кроме того сообщается, что Хави работает над будущими проектами, которые могут быть полезны для клуба.

Напомним, что ранее сегодня стало известно, что Хави расторг соглашение с "Аль-Саддом". "Барселона" выплатила катарцам отступные за менеджера.

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В статье: Барселона Хави Аль-Садд (Доха)
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Источник:
sport.es

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Комментарии (4)
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Ol-g (Одесса)
05.11.2021 в 21:02
Он считает, что сможет из нынешних игроков плюс молодёжь из школы Барсы сделать топ-команду?
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Ol-g (Одесса)
05.11.2021 в 21:01
Если без приколов, то пусть поблагодарят шейха за то, что предоставил Чави возможность попрактиковаться.
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Ol-g (Одесса)
05.11.2021 в 21:00
докладати зусиль - прилагать усилия
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Лекарь (село Дарница)
05.11.2021 в 20:44
Ну чтож, удачи тебе, Хави. Геракл ты, каталонский. Ждем вычищения конюшен. Хотя нет, конюшни вычистили до тебя. Даже главный скакун в Париж убыл.
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