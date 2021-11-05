Источник: Барселона впечатлена помощью Хави в переговорах

Руководство "Барселоны" благодарно Хави за помощь в организации собственного перехода, сообщает Diario Sport. Испанец сыграл важную роль в переговорах и дважды встречался с владельцем "Аль-Садда".

"Барса" довольна всеми его усилиями и действиями, которые, в частности были направлены на то, чтобы каталонскому клубу не пришлось платить деньги за его назначение.

Кроме того сообщается, что Хави работает над будущими проектами, которые могут быть полезны для клуба.

Напомним, что ранее сегодня стало известно, что Хави расторг соглашение с "Аль-Саддом". "Барселона" выплатила катарцам отступные за менеджера.