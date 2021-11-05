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Сульшер о 0:5 от Ливерпуля: Мы отошли от результата, но это будет в учебниках истории

Англия
(3 голосов)

Тем не менее, команда всё ещё "плывёт"

Сульшер о 0:5 от Ливерпуля: Мы отошли от результата, но это будет в учебниках истории

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал недавнее поражение от "Ливерпуля" 0:5 на Олд Траффорд. "Мы настроены позитивно", – приводит его слова клубный сайт.

"Мы отошли (от поражения), но, конечно, это будет в учебниках истории. Позади неделя с хорошими результатами на выезде в сложных матчах. Мы настроены позитивно.

Конечно, мы должны войти в игру с мыслями о том, что можем сделать кое-что хорошее. Это дерби. Все знают, что поставлено на карту", – сказал норвежец.

После 10 туров в АПЛ "Манчестер Юнайтед" занимает 5 место с 17 очками. У "дьяволов" 5 побед, 2 ничьи и 3 поражения.

Следующий матч – дерби с "Манчестер Сити", – состоится в субботу в 14:30 по киевскому времени.

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В статье: Оле Гуннар Сульшер Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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Источник:
manutd.com

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