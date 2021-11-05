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Гвардиола: Криштиану будет забивать всю жизнь. Даже в 75 лет на барбекю
Пеп любит хвалить соперников
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился мнением о форварде "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду. "То что они с Месси сделали за последние 10 лет в мировом футболе, говорит само за себя", – приводит его слова Goal.com.
"Он будет забивать голы всю свою жизнь. Ему будет 75 лет, возможно, он выйдет на пенсию, но он будет играть на своем барбекю и забивать голы.
То, что Месси и Роналду сделали за последнее десятилетие в мировом футболе, забивая голы и помогая своим командам побеждать, говорит само за себя", – сказал Гвардиола Sky Sports.
Напомним, что в субботу в 14:30 по киевскому времени пройдет матч "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити". На данный момент "дьяволы" идут в АПЛ на 5 месте, а "горожане" на 3.
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