Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата Англии

Криштиану Роналду мог летом стать игроком “Манчестер Сити”, но “Юнайтед” удалось перехватить 36-летнего португальца. В результате “Сити” остался без форвардов, а у “Юнайтед” их переизбыток. Роналду забил девять голов в 12 матчах, но пока сложно сказать, пошел ли его трансфер на пользу “Манчестер Юнайтед”.

Игра с “Манчестер Сити” – очередное испытание для Сульшера, но на самом деле Гвардиола один из его любимых соперников. Мало кто так часто побеждал тренера “Сити”, как норвежец. Сможет ли Сульшер в очередной раз переиграть своего каталонского визави? Смотрите в прямом эфире в субботу, 6 ноября на телеканале Сетанта Спорт (Setanta Sport). Начало игры в 14:30.

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Бесплатной официальной трансляции матчей АПЛ в интернете вы не найдете. Чтобы иметь доступ к каналу, который покажет матч “Манчестер Юнайтед” – “Манчестер Сити”, вам нужно иметь подписку на один из интернет-сервисов вроде MEGOGO, Oll.tv, Киевстар ТВ и другие.

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