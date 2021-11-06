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Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата Англии

Англия
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Где покажут в прямом эфире матч Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити, английская Премьер-лига, 6 ноября

Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Криштиану Роналду мог летом стать игроком “Манчестер Сити”, но “Юнайтед” удалось перехватить 36-летнего португальца. В результате “Сити” остался без форвардов, а у “Юнайтед” их переизбыток. Роналду забил девять голов в 12 матчах, но пока сложно сказать, пошел ли его трансфер на пользу “Манчестер Юнайтед”.

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Игра с “Манчестер Сити” – очередное испытание для Сульшера, но на самом деле Гвардиола один из его любимых соперников. Мало кто так часто побеждал тренера “Сити”, как норвежец. Сможет ли Сульшер в очередной раз переиграть своего каталонского визави? Смотрите в прямом эфире в субботу, 6 ноября на телеканале Сетанта Спорт (Setanta Sport). Начало игры в 14:30.

Доступна ли трансляция в интернете?

Бесплатной официальной трансляции матчей АПЛ в интернете вы не найдете. Чтобы иметь доступ к каналу, который покажет матч “Манчестер Юнайтед” – “Манчестер Сити”, вам нужно иметь подписку на один из интернет-сервисов вроде MEGOGO, Oll.tv, Киевстар ТВ и другие.

Как еще можно следить за матчем Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, за ее ходом можно следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | матч Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити или аудиотрансляции.

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В статье: Премьер-лига АПЛ Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
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