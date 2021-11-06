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Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: помните ли вы футболистов, выступавших за эти команды? Квиз

Англия
(1 голосов)

Справитесь с тестом за четыре минуты?

Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: помните ли вы футболистов, выступавших за эти команды? Квиз

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 6 ноября, в рамках 11-го тура АПЛ пройдет манчестерское дерби - "Манчестер Юнайтед" на Олд Траффорд будет принимать "Манчестер Сити".

Перед этим поединком предлагаем вам освежить в памяти игравших в этих командах футболистов. В тесте 20 вопросов, на прохождение квиза у вас есть четыре минуты. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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В статье: Манчестер Сити Манчестер Юнайтед квиз от UA-Футбол
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Комментарии (1)
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
06.11.2021 в 07:23
12/20 ошибался в "играли за оба клуба"
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