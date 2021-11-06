Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: помните ли вы футболистов, выступавших за эти команды? Квиз

Сегодня, 6 ноября, в рамках 11-го тура АПЛ пройдет манчестерское дерби - "Манчестер Юнайтед" на Олд Траффорд будет принимать "Манчестер Сити".

Перед этим поединком предлагаем вам освежить в памяти игравших в этих командах футболистов. В тесте 20 вопросов, на прохождение квиза у вас есть четыре минуты. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.