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Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: помните ли вы футболистов, выступавших за эти команды? Квиз
Справитесь с тестом за четыре минуты?
Сегодня, 6 ноября, в рамках 11-го тура АПЛ пройдет манчестерское дерби - "Манчестер Юнайтед" на Олд Траффорд будет принимать "Манчестер Сити".
Перед этим поединком предлагаем вам освежить в памяти игравших в этих командах футболистов. В тесте 20 вопросов, на прохождение квиза у вас есть четыре минуты. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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Комментарии (1)
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
06.11.2021 в 07:23
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