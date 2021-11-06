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Сульшер: МЮ – клуб номер один в Манчестере, а это значит, что и в мире
Однако хвалит и "горожан"
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле Гуннар Сульшер прокомментировал гегемонию Манчестер Сити в последние годы в свете Манчестерского дерби:
“Могу я себе представить, что "Манчестер Сити" превзойдет "Манчестер Юнайтед" по количеству трофеев? Нет, не могу. Но при этом мы должны уважать то, что они сделали за последние 10 лет или даже больше, или за последние 4-5 лет, учитывая, насколько они доминировали в Англии и Европе. Но мы — “Манчестер Юнайтед”, мы всегда будем возвращаться на свое место, думаю, что мы клуб номер один в Манчестере, что, вероятно, означает и в мире”, - сказал Сульшер.
Напомним, что "манкунианцы" занимают пятое место в АПЛ, уступая третьим "горожанам" тремя очками. Уже сегодня подопечные Сульшера смогут догнать команду Гвардиолы, если победят их в очном противостоянии. Старт Манчестерского дерби запланирован на 14:30.
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