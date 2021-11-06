  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Форвард Ман Юнайтед пропустит матч против Ман Сити
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Форвард Ман Юнайтед пропустит матч против Ман Сити

Англия
(1 голосов)

Снова попал в лазарет

Форвард Ман Юнайтед пропустит матч против Ман Сити

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий “Манчестер Юнайтед” Эдинсон Кавани не сможет помочь своей команде в матче 11-го тура АПЛ против “Манчестер Сити”. Также он пропустит и ноябрьские матчи сборной Уругвая. Об этом сообщил журналист Родриго Романо.

За последние два дня Кавани испытывал очень сильную боль в ахилловом сухожилии. Первые симптомы у него появились в конце матча против "Тоттенгема" в АПЛ в прошлую субботу. Отметим, что он еще и провел 22 минуты в поединке с "Аталантой" в АПЛ 2 октября.

Он восстанавливается, и точно не примет участие в Манчестерском дерби. Также не сыграет за сборную Уругвая в матчах против Аргентины и Боливии. Добавим, что в этом сезоне Кавани пропустил шесть встреч "манкунианцев", а также сентябрьский сбор Уругвая на международные поединки из-за травм.

Напомним, что красный и синий Манчестеры сойдутся в поединке сегодня, 6 октября, в 14.30.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эдинсон Кавани Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...