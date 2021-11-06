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Форвард Ман Юнайтед пропустит матч против Ман Сити
Снова попал в лазарет
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий “Манчестер Юнайтед” Эдинсон Кавани не сможет помочь своей команде в матче 11-го тура АПЛ против “Манчестер Сити”. Также он пропустит и ноябрьские матчи сборной Уругвая. Об этом сообщил журналист Родриго Романо.
За последние два дня Кавани испытывал очень сильную боль в ахилловом сухожилии. Первые симптомы у него появились в конце матча против "Тоттенгема" в АПЛ в прошлую субботу. Отметим, что он еще и провел 22 минуты в поединке с "Аталантой" в АПЛ 2 октября.
Он восстанавливается, и точно не примет участие в Манчестерском дерби. Также не сыграет за сборную Уругвая в матчах против Аргентины и Боливии. Добавим, что в этом сезоне Кавани пропустил шесть встреч "манкунианцев", а также сентябрьский сбор Уругвая на международные поединки из-за травм.
Напомним, что красный и синий Манчестеры сойдутся в поединке сегодня, 6 октября, в 14.30.
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